◆米大リーグ ブルージェイズ―レッドソックス（２８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター

３試合連続欠場していたレッドソックスの吉田正尚外野手が２８日（日本時間２９日）は、コーラ前監督解任後、トレーシー暫定監督政権で初のスタメンに起用され「６番・ＤＨ」に入った。ブルージェイズの岡本和真内野手は「４番・三塁」で先発。”侍ジャパン対決”が実現する。

ブ軍イエサベージ、レ軍トーリと両軍の若手ナンバーワンが先発で投げ合うシリーズ第２戦。就任３戦目に吉田を先発起用したトレーシー暫定監督は試合前「ちょうどいいスポットに左打者を入れた。彼は左打者からも四球を選ぶことができるし、右投手に対応が出来る。だから良い打席を我々にもたらしてくれると思う」と期待を込めた。

ワールドシリーズの”大谷斬り”など、ポストシーズン３戦３勝の衝撃パフォーマンスで注目されたイエサベージは、昨年ア・リーグで最も高い６４度というアームアングルのオーバースローが特徴的。トレーシー監督は「腕の位置がかなり高い位置にあり、独特で、ほとんど左投手のように見える。そして、スプリットがあるから、投球の意図を良く理解して、ゾーンの中のボールをスイングしなければならない」と、２２歳右腕の攻略の鍵を語る。難攻不落の剛腕だからこそ、選球眼と打撃技術を備える吉田のバットが必要とされている。

実は、吉田はイエサベージと対戦済みだ。右肩手術からの復帰を目指し、３Ａウースターでリハビリ出場していた昨年７月、デビュー前のイエサベージと２打席対戦。三振と中飛に倒れている。イエサベージは、春季キャンプ中に右肩インピンジメントで出遅れており、この日が今季初先発。吉田は何とか勝利に貢献し、存在感をアピールしたいところだ。