ドッグランに遊びに来たわんこ。気づくと知らない人にべったりくっついていたようで…？甘え上手なわんこの姿が話題を呼び、投稿は104万回再生を突破。「こんなん可愛すぎ♡」「誘拐注意なくらい懐いてるｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『あのー、飼い主こっちですよ。』ドッグランに遊びに来た犬→知らない人に…甘えまくっている『表情』】 知らない人にべったり♡ TikT