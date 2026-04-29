気になる若手オートレーサーをロッカーで直撃する「渚のオートにまつわるエトセトラ〜ロッカー便り〜」――。当コラムもおかげさまで２年目を迎えることになりました。昨年４月から毎月３８期の１２人に取材を敢行。新年度となった今回からは３９期の新人選手のインタビューコラムとなります。３９期生は１３人の選手がデビュー。一人ひとりの熱い思いが少しでも伝わるように頑張っていきますので今年もよろしくお願いいたします