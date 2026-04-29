Ｊ１浦和が２８日にマチェイ・スコルジャ監督との契約を解除したと発表したことで、８月に開幕する新シーズンで誰が指揮を執るのかに関して、ネット上にさまざまな意見が上がっている。浦和は明治安田Ｊ１百年構想リーグで厳しい戦いを強いられ、ＰＫ戦負けを含めて７連敗を喫した。同リーグ残り試合はＯＢでアシスタントコーチを務める田中達也氏が暫定的に指揮する。この日、オンラインで取材に応じた堀之内聖スポーツダイレ