◇パ・リーグ楽天1―3ロッテ（2026年4月28日ZOZOマリンスタジアム）楽天先発・荘司は6回7安打3失点で今季2敗目。右腕は相手より先に失点したことを悔やんだ。「1点勝負。先制点はあげないようにと投げていたけど…。悔しいです」ロッテ先発・ジャクソンと力の入った投手戦となり、4回まで2安打無失点で7奪三振。しかし5回2死二塁から佐藤の右前適時打で先制を許すと、6回には寺地のソロ本塁打などで2失点。この回で