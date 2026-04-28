石川県七尾市の和倉温泉で、 能登半島地震の影響で廃業した旅館からエアコンや配線が盗まれる事件がありました。 28日、現場を取材すると荒々しい犯行の爪痕が残されていました。工事の担当者「だいたいああいう感じ」（こういう感じでエアコンがついていたのが）なくなっておった」「盗まれたって感じですね」震災の影響で2025年、廃業が決まった和倉温泉の旅館「十番館」。3月、ここで発覚したのが、エアコンや電気配線などの窃