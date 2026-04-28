劇場版最新作『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』（8月21日公開）に、【YOKOHAMA MER】のチーフドクター・鴨居友役の杏、セカンドドクター・元町馨役の古川雄大が出演することが明らかになった。4月28日、横浜で行われた劇場版第1作のリバイバル上映イベントでサプライズ発表され、会場を沸かせた。【画像】そのほかのアートビジュアル2021年に放送されたドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』は、鈴木亮平演じる