フリーアナウンサーの高島彩が25日、インスタグラムを更新。中学生になった長女のために作った弁当の数々を公開した。【写真】高島彩、娘2人の“運動会のお弁当”を披露ハンバーグや卵焼きなど彩り豊かに高島は「長女が中学生になり 週6お弁当生活スタート」と報告。「苦行かと思われたお弁当作りも 今のところ毎日楽しくテキトーに詰め込んでおりますが 2週間たって既にネタ切れ」と率直な心境をつづり、「これが6年続くの