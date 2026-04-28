4月28日、お笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀が、体調不良を理由に休養することが発表された。【写真】コンビニアイスを半分こ、日村と神田の微笑ましい夫婦デート事務所公式サイトによると、《医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。》と詳しい病状は明かされなかったが、どうやら“ドクターストップ”がかかったようだ。ラジオのレギュラー番組も2週連続で欠席したことを受け、バラエティ番組