4月28日は語呂合わせで「シニアの日」です。福岡県で「シニア世代」を対象にした、無料の撮影会が開かれました。福岡市南区のカフェで開かれたのは、主に「シニア世代」を対象とした写真撮影会です。「シニアの日」に合わせ、撮影は無料です。60代のカフェの常連客は。■参加者「何かあった時に使える。こんなにかっこよく撮ってもらえると思ってなかった。」撮影会を主催した多田明子さんは、普段、「シニアフォトグラファー