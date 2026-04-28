ナトリウムイオン電池を搭載したモバイルバッテリーやモバイルファンなどを航空機に持ち込むことが4月24日に禁止されたとして、モバイルバッテリーやパソコン周辺機器などの製造、販売を手掛けるエレコムが公式Xアカウントで注意を呼び掛けています。【要注意】「えっ…空港で没収！？」これが航空機への持ち込みが禁止されている“リチウムイオン電池”です！同社は「4月24日、国土交通省 航空局より『ナトリウムイオン電池