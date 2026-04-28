ナトリウムイオン電池を搭載したモバイルバッテリーやモバイルファンなどを航空機に持ち込むことが4月24日に禁止されたとして、モバイルバッテリーやパソコン周辺機器などの製造、販売を手掛けるエレコムが公式Xアカウントで注意を呼び掛けています。

【要注意】「えっ…空港で没収！？」 これが航空機への持ち込みが禁止されている“リチウムイオン電池”です！

同社は「4月24日、国土交通省 航空局より『ナトリウムイオン電池（ナトリウムイオン電池を内蔵したモバイルバッテリー含む）』が、航空機内への持ち込みおよびお預け手荷物ともに不可として明記されました」と投稿。その上で「対象の製品をお持ちのお客さまにおかれましては、保安検査時に破棄・没収等となる恐れがあります。ご不便をおかけし申し訳ありません」とコメントしています。

対象製品、型番は次の通りです。

■ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー

・DE−C55L−9000BK

・DE−C55L−9000LGY

・EC−C27LBK

■ナトリウムイオン電池搭載 ハンディファン 冷却プレート付き

・FAN−U264BE

・FAN−U264GN

・FAN−U264WH

■ナトリウムイオン電池搭載 コンパクトハンディファン

・FAN−U265BK

・FAN−U265GN

・FAN−U265WH

この投稿に対し、SNS上では「とても残念です」「これは要注意だね」「ナトリウムイオン電池の航空機内持ち込み禁止、知りませんでした」「リチウムより厳しいルールか」などの声が上がりました。また、「何でナトリウムイオン電池は機内持ち込みがダメになってしまったの？」「リチウムイオンより安全なのになぜ」など、持ち込み禁止に関する疑問の声もあります。

旅行や出張などで飛行機を利用する際は注意しましょう。