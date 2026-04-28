俳優の岸谷五朗と歌手の岸谷香の長男で、実業家の岸谷蘭丸氏（２４）が２７日、日本テレビ系「しゃべくり００７」に出演。受験について語った。小学校受験で志望校に全落ちし、私立小に進んだ蘭丸氏。「勉強がとにかく嫌いだったんで、小５まで粘ったんですけど」と小５年から難関中学受験の名門塾として知られるＳＡＰＩＸ（サピックス）に入塾。「（その時）クラスで（塾に）行ってないの、１人だけでした」と明かすと、スタ