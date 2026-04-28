俳優の岸谷五朗と歌手の岸谷香の長男で、実業家の岸谷蘭丸氏（２４）が２７日、日本テレビ系「しゃべくり００７」に出演。受験について語った。

小学校受験で志望校に全落ちし、私立小に進んだ蘭丸氏。「勉強がとにかく嫌いだったんで、小５まで粘ったんですけど」と小５年から難関中学受験の名門塾として知られるＳＡＰＩＸ（サピックス）に入塾。「（その時）クラスで（塾に）行ってないの、１人だけでした」と明かすと、スタジオは「え〜っ？！」と驚き。「周りの子はみんな送り迎えしてみんなでＳＡＰＩＸみたいな」と振り返った。

中学受験では、小学受験で不合格になった難関の早稲田実業中等部にリベンジ合格。しかし、附属高には進まず、ニューヨークの私立高に入学。大学は難関とされるミラノのボッコーニ大に進学した（※２月のテレビ出演時に休学中と説明）。「とにかく好きで、女性が」

「令和ロマン」の松井ケムリも小４からＳＡＰＩＸに通い、桐朋中学、難関高の桐朋高校に進み、慶応大学法学部に入学した。父は大手証券会社役員で、「学費ならいくらでも出してやる」と言われていたことも明かした。