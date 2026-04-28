週刊少年マガジンで連載中の野球漫画『スルガメテオ』のコミックス第6巻が5月15日に発売されることを記念して、週刊少年サンデーで『MAJOR 2nd』を連載中の漫画家・満田拓也氏が応援コメントを寄せた。【画像】どんな漫画？『MAJOR 2nd』作者が絶賛した野球漫画のページ雑誌の垣根を越えた応援で「野球漫画の住みにくくなった大谷翔平の時代に、新たな可能性を見せてくれるスルガメテオに大期待です！他誌小学館の野球漫画家が