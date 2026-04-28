「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが27日、自身のインスタグラムを更新。入浴ショットをアップした。さとみは「月末、大忙しな皆さんお疲れ様です温泉で一息」とコメント。美肌をあらわにし、露天風呂を楽しむ姿を公開した。バストを大きな石で隠したきわどいショットや、美背中の際立つ後ろ姿を披露している。この姿にフォロワーからは「肌つやつや!」「もうドキドキ」「その先が見たい」「癒されまし