Xiaomiのエントリー向けAndroidタブレット「REDMI Pad 2 9.7」が日本で発売！Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は28日、Xiaomiが展開するコストパフォーマンスを重視した「Redmi」ブランドにおける新商品としてエントリー向け11インチAndroidタブレット「REDMI Pad 2 9.7（型番：2603ARP14G）」（Xiaomi Communications製）を日本市場にて2026年4月28日（火）9時に販売開始すると発表しています。販