エントリー向けAndroidタブレット「REDMI Pad 2 9.7」のWi-Fi版が日本で4月28日に発売！価格は2万4980円から。早割で5月末まで3千円OFF
|Xiaomiのエントリー向けAndroidタブレット「REDMI Pad 2 9.7」が日本で発売！
Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は28日、Xiaomiが展開するコストパフォーマンスを重視した「Redmi」ブランドにおける新商品としてエントリー向け11インチAndroidタブレット「REDMI Pad 2 9.7（型番：2603ARP14G）」（Xiaomi Communications製）を日本市場にて2026年4月28日（火）9時に販売開始すると発表しています。
販路はMi.comの他に直営店「Xiaomi Store」やXiaomi公式 楽天市場店、Amazon.co.jp、ECカレント、エディオン、ジョーシン、ビックカメラ、ヤマダ電機、ヨドバシカメラといったECサイトや量販店とのこと。
また純正アクセサリーとして「REDMI Pad 2 9.7 カバー」（2,980円）も販売され、さらに発売記念キャンペーンで2026年5月31日までの期間中にREDMI Pad 2 9.7とREDMI Pad 2 9.7 カバーを同時に購入すると、REDMI Pad 2 9.7 カバーを980円で購入できるということです。なお、販売チャネルによって実施有無や受け渡し方法が異なるとのことで、詳細は各販売チャネルをご確認ください。
XiaomiではRedmiブランドのAndroidタブレットとして「REDMI Pad」を展開しており、これまでも第2世代となる「REDMI Pad 2」シリーズとして11インチサイズの「REDMI Pad 2」や「REDMI Pad 2 4G」、12.1インチサイズの「REDMI Pad 2 Pro」や「REDMI Pad 2 Pro 5G」などが販売されてきましたが、新たにより小型な9.7インチサイズのREDMI Pad 2 9.7が登場しました。REDMI Pad 2 9.7は画面が切り欠きのないアスペクト比16：10の約9.7インチ2K（2048×1280ドット）液晶「Crystal-Clear Display」（約250ppi）を搭載した低価格なミッドレンジタブレットとなっています。
また画面は最大120Hzリフレッシュレートや最大240Hzタッチサンプリングレート、明るさ500nits（屋外では600nits）、10bitカラー（約1億7千万色表示）などに対応するほか、TUV Rheinlandのブルーライト軽減認定やフリッカーフリー認証、サーカディアンフレンドリー認証を取得しています。さらに長辺の片側の画面の周りの縁（ベゼル）に約500万画素CMOS（1画素1.12μm）＋広角レンズ（F2.2）のフロントカメラが内蔵され、生体認証として顔認証に対応しています。なお、指紋センサーは非搭載です。
また横向きにした状態で本体の左右側面にデュアルスピーカーを備え、ハイレゾ音源に対応しているため、音楽や映画、ゲームなどで臨場感溢れるサウンド体験を実現しているとのこと。さらに3.5mmイヤホンマイク端子も搭載しています。一方、外観は高強度のアルミニウム合金を採用したユニボディのオールメタルデザインを採用しており、スリムなフォルムと高級感を両立し、40項目以上の厳格な品質テストをクリアして日常使いでも安心の高い耐久性を備えています。本体色はグラファイトグレーおよびシルバーの2色展開となっています。サイズは約226.5×148×7.4mm、質量は約406g。
チップセット（SoC）は6nmプロセスで製造されたQualcomm製「Snapdragon 6s 4G Gen 2 Mobile Platform（型番：SM6225-AF）」（オクタコアCPU「2.9GHz Cortex-A73コア×4＋1.9GHz Cortex-A53コア×3」、GPU「600MHz Adreno 610」）を搭載してスムーズで効率的なマルチタスクを実現し、RAMはLPDDR4X、ストレージはUFS 2.2で、外部ストレージとしてmicroSDXCカードスロット（最大2TB）も搭載しているため、動画や音楽、電子書籍などの多彩なコンテンツを容量を気にせずに保存することが可能です。
また7600mAhの大容量バッテリーを内蔵し、急速充電「PD2.0」および「QC2.0」（最大18W）に対応しているため、長時間の視聴や長時間使用をサポートして充電の中断を減らします。なお、同梱品はREDMI Pad 2 9.7本体のほか、ACアダプター（試供品）およびUSB Type-C ケーブル、microSDカード取り出しピン、クイックスタートガイドとなっていますが、ACアダプター（試供品）は最大15Wの急速充電までしか対応していないとのこと。背面には約800万画素CMOS（1／4型、1画素1.12μm）＋広角レンズ（F2.0）のリアカメラを搭載しています。
その他の仕様ではUSB Type-C端子（USB 2.0）およびWi-Fi 5に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac準拠（2.4および5GHz）の無線LAN、Bluetooth 5.0、加速度センサー、仮想環境光センサー、ホールセンサーなど。OSはAndroid 16ベースの独自プラットフォーム「HyperOS 3」をプリンストールしており、Xiaomiのスマホなどとのデータ転送や共有クリップボードなどの製品間のシームレスな連携によって優れた作業効率を提供します。さらに「Google かこって検索」にも対応し、画面上の気になる部分を丸で囲むだけでピンポイントに検索が可能で、日々のタスクがさらにスマートに進化しているということです。
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記事執筆：memn0ck
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