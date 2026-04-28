ニコラス・ケイジがテレビシリーズ初主演を務めるPrime Original『スパイダー・ノワール』が、5月27日よりPrime Videoで独占配信される。あわせて日本版本予告とキービジュアル、場面写真が公開された。 参考：ニコラス・ケイジ主演『スパイダー・ノワール』は期待大？“2パターン”の予告編を徹底考察 本作は、同名のマーベル・コミックを原作とした実写ドラマシリ}