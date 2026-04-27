ミランに痛手…ユーヴェ戦負傷交代のモドリッチは左頬骨の骨折
ミランのクロアチア代表MFルカ・モドリッチが左頬骨の骨折によって手術を受けることになった。イタリアメディア『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』が報じている。
モドリッチは26日に行われたセリエA第34節のユヴェントス戦に先発出場。ゴールレスドローに終わった一戦で攻守に存在感を示したが、後半終盤に相手MFマヌエル・ロカテッリとの不運な接触によって左頬を強打し、負傷交代を余儀なくされていた。
報道によると、試合翌日に行われた精密検査の結果、左頬骨の骨折が判明。手術が必要となり、数時間後に手術が行われる予定だ。
現時点で離脱期間は不明となっているが、少なくともクロアチア代表として出場するFIFAワールドカップ2026に向けては大きな障害とはならない模様だ。
ただ、残り4試合でチャンピオンズリーグ（CL）出場圏外の5位コモと6位ローマと6ポイント差の状況にある3位ミランとしては、今季リーグ戦33試合2ゴール3アシストを記録する40歳司令塔の状態は気がかりだ。
モドリッチは26日に行われたセリエA第34節のユヴェントス戦に先発出場。ゴールレスドローに終わった一戦で攻守に存在感を示したが、後半終盤に相手MFマヌエル・ロカテッリとの不運な接触によって左頬を強打し、負傷交代を余儀なくされていた。
現時点で離脱期間は不明となっているが、少なくともクロアチア代表として出場するFIFAワールドカップ2026に向けては大きな障害とはならない模様だ。
ただ、残り4試合でチャンピオンズリーグ（CL）出場圏外の5位コモと6位ローマと6ポイント差の状況にある3位ミランとしては、今季リーグ戦33試合2ゴール3アシストを記録する40歳司令塔の状態は気がかりだ。