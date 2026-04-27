女優の柏木由紀子（78）が27日までに自身のインスタグラムを更新し、ハイブランドのおしゃれコーデ姿を披露した。25日に伊勢丹新宿店でショッピングする動画を投稿していたが、翌26日に黒ジャケット＆デニム姿のショットを披露し「実はこちらのジャケットは25年ほど前のもの」と説明。「時を経て、活躍してくれそうです」と続け、ジャケットはGUCCI、デニムとベルトはCELINE、バッグはミチノ・パリのものだと明かした。78