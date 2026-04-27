韓国発グローバルグループ・aespa（エスパ）のリーダー・KARINAが、ゴルフブランド『MARK ＆ LONA』新ブランドアンバサダーに就任。27日、都内で記者発表会が行われ、KARINAが喜びを語った。【写真】aespa・カリナのかわいすぎるゴルフウェア姿このたび、KARINAを新ブランドアンバサダーに迎えた新ビジュアルと、新CMが公開。同ブランドを展開する株式会社キューブ代表取締役会長兼社長の松村智明氏は「ブランド発足当時から、