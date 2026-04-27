株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、以下ダスキン）と関西大学体育会ラグビー部は、大阪府が推進している『OSAKAごみゼロプロジェクト』※と連携して、2026年3月29日（日）に関西大学吹田みらいキャンパスで開催された「関西大学ラグビーカーニバル」において清掃活動を実施した。※OSAKAごみゼロプロジェクト 「大阪・関西万博」(2025年)や「全国豊かな海づくり大会」（2026年）を契機に、街・川・海にごみのないきれいな