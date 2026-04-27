株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、以下ダスキン）と関西大学体育会ラグビー部は、大阪府が推進している『OSAKAごみゼロプロジェクト』※と連携して、2026年3月29日（日）に関西大学吹田みらいキャンパスで開催された「関西大学ラグビーカーニバル」において清掃活動を実施した。

※OSAKAごみゼロプロジェクト 「大阪・関西万博」(2025年)や「全国豊かな海づくり大会」（2026年）を契機に、街・川・海にごみのないきれいな大阪の実現をめざし、府内全域で地域、企業、団体、市町村等と連携して取組内容の発信等を行い、オール大阪でのごみ削減や機運醸成を図るプロジェクト。

大阪府とダスキンは2021年7月16日に包括連携協定を締結しており、健康、子ども・福祉、地域活性化、ダイバーシティ・雇用促進、安全・安心、環境、府政のPRの7分野で連携。昨年度、『OSAKAごみゼロプロジェクト』への協賛（横断幕30枚の寄贈）や、支援学校でのおそうじ出前教室の実施など、さまざまな取組を行っている。

本清掃活動は、大阪府が推進している『OSAKAごみゼロプロジェクト』とダスキンが推進している、「身近に、未来に、エコのタネまき。」という環境スローガンのもと全国で行っている地域のごみ拾い活動『クリーンアップマイタウン』とを掛け合わせたもの。

今回は、関西大学体育会ラグビー部のグラウンドがある吹田みらいキャンパスを舞台に、同部が毎年開催している地域交流イベント「関大ラグビーカーニバル」のプログラムの一環として実施。イベントに参加した子どもたちやその保護者が、ラグビー部の部員とともにキャンパス周辺の清掃活動を行った。当日は、吹田市のキャラクター「すいたん」も登場し、会場を盛り上げながら、楽しみながらごみ拾いに取り組む姿が見られた。





参加人数：57人

回収したごみの量：合計約360L

イベント参加者は「ラグビー部の皆さんと一緒に活動でき、楽しくごみ拾いができた。」、「スポーツイベントと清掃活動が組み合わさっていて、自然と参加できた。」と話した。

関西大学体育会ラグビー部 森 康之祐氏は「関大ラグビーカーニバルの一環として、『クリーンアップマイタウン』活動に参加させていただきました。地域の子どもたちや保護者の方々と一緒に清掃活動を行うことで、楽しみながら環境への意識を高める貴重な機会となりました。また、普段関わる機会の少ない地域の方々と交流を深めることができ、地域全体で環境美化に取り組むことの大切さを改めて実感しました。子どもたちが主体的に活動に参加し、笑顔で取り組んでいる姿が印象的で、私たちにとっても非常に刺激を受ける時間となりました。今回の経験を通して、今後もこのような地域貢献活動に積極的に参加し、地域とのつながりを大切にしながら、より良い環境づくりに貢献していきたいと考えております。」と話した。

株式会社ダスキン 近畿地域本部 須貝 元彦氏は、「大阪府、関西大学体育会ラグビー部の皆さまと連携し、子どもたちとともに清掃活動が実施できたこと嬉しく思います。『クリーンアップマイタウン』は、誰もが気軽に参加できる活動です。今後も地域の皆さまとともに、OSAKAごみゼロプロジェクトと連携しながら、環境美化の輪を広げていきたいと考えています。」と話した。



