熊本県和水町にある諏訪原（すわのはる）遺跡で進められていた、石棺の内部調査の結果が報告されました。 【写真を見る】諏訪原遺跡の石棺調査報告蓋裏に「抽象的な線刻」を確認 新タイプの装飾古墳か？粘土郭の出土で有力者の存在も浮上熊本・和水町 去年12月から約5か月かけて調査されたのは、諏訪原遺跡で見つかった石棺です。 棺本体だけでなく蓋石の裏にも「線刻」と言われる文様が刻まれ、その内容が抽象的であるこ