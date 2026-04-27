70回目を迎えた県縦断駅伝競走大会が27日朝、遊佐町をスタートし、3日間のレースが始まりました。初日のゴール、新庄市役所に向け各チームの力走が続いています。午前8時20分、県内各地域11チームの選手たちが、遊佐町の月光橋を一斉にスタート。初日の27日は、新庄市役所までの11区間、合わせて113.7キロでレースが繰り広げられます。第1区、序盤で抜け出したのは、寒河江・西村山のピ