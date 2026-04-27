◆米大学野球スタンフォード大７Ｘ―４フロリダ州立大（２６日、米カリフォルニア州スタンフォード＝サンクンダイヤモンド）スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のフロリダ州立大戦に「１番・一塁」でスタメン出場し、３―４の９回に１４号逆転サヨナラ満塁本塁打を放ち、３連戦スイープを達成した。２死球など２打数無安打で迎えた９回無死満塁で、左中間フェンスを越えるアーチを放った