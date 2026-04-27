子どもが結婚して独立し、肩の荷が下りたと思っていた筆者の友人・F子。しかし、息子夫婦から繰り返されるお金の無心に頭を悩ませていました。可愛い息子に不憫な思いはさせたくないと頑張っていたF子でしたが……。 息子の嫁 私は離婚後、シングルで一人息子を育て、その息子も昨年結婚し独立しました。子育ても終了したと肩の荷を下ろしていたのですが、最近新たな悩みとなったのは、嫁のM希のことです。 結婚前に紹介さ