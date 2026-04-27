プルデンシャル生命保険の営業社員ら100人以上が、約500人の顧客から31億円の金銭を騙し取っていた問題は深刻さを増している。問題を受け、同社は新規契約の販売活動を5月9日までの90日間自粛し、社員管理の強化や研修に取り組むとしていた。しかし、被害申告や相談が止まず、自粛期間は180日間延長された。外回りで新規契約獲得を目指す役割の営業社員は、販売活動自粛でどのような日常を送っているのか。元社員が明かす。