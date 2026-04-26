タレントの上沼恵美子（71）が26日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。21年に77歳で死去した大物俳優との思い出を語った。この日は、お笑いタレントの明石家さんまがラジオで田村正和さんとの思い出を語ったことが取り上げられた。上沼は25歳の時に舞台で1カ月共演したことがあると明かし「もう、大ファンやもん。中日には一緒に飲みに行ったんだよ〜」と自慢。さらに「食べない、田村さ