元TOKIOの松岡昌宏（49）が26日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。「嵐」大野智（45）とのダブルキャストで挑んだミュージカルを振り返る場面があった。リスナーからダンスについて「大変だった記憶の曲はありますか？」と質問が寄せられると、「やっぱ少年隊のバックですね。少年隊のバックはちょっとダンス自体が難しいんですよ」とキッパリ。「少年隊の振り付けにはたまにトリプルが入るんです