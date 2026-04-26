今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『名古屋のソウルフードあんかけスパ【密造料理祭2026】【ナースロボタイプT】』というかわうそさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）物体Bさん主催【密造料理祭2026】の参加動画です投稿者のかわうそさんが、名古屋の名物「あんかけスパ」を作ります。少し前に名古屋に行った際、他の物を食べてお腹いっぱいになり食べられなかった未練を晴らしたいとのこと