町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第3話が25日に放送され、タツキ（町田）が元妻・優（比嘉愛未）からの言葉に絶句する姿が描かれると、ネット上にも「胸が痛む」「まじで何したのよタツキ先生…」といった声が集まった。【写真】寧々（本屋碧美）を気遣うタツキ（町田啓太）『タツキ先生は甘すぎる！』第3話より本作は学校に行けない子どもたちが安