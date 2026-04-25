「ドジャース−カブス」（２４日、ロサンゼルス）ドジャースのウィル・スミス捕手が三回に先制の３号３ランを放った。チームのムードが重くなりそうな状況で価値ある一撃だ。先頭のキム・ヘソンが中前打、フリーランドが四球を選び無死一、二塁の好機を作った。だが大谷が空振り三振、フリーマンが中飛に倒れ走者を進めることすらできなかった。ここで打席に入ったスミス。初球の甘いフォーシームを見逃さず右中間スタンド