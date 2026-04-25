「タオルと一緒はムリ！」 衛生面から絶対分ける派便座カバーに便座シートなど、トイレまわりには布接品が使われることも多いでしょう。清潔感を保つためには定期的に洗う必要があるものの、その洗い方についてはネット上でも意見が分かれています。【画像】ペットの物、雑巾と…あなたは大丈夫！？これが“一緒に洗われれたくない物”です（6枚）ネットユーザーの声で特に目立つのは、トイレで使用したものは他の衣類と絶対に