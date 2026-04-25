不動産を資産として捉える富裕層のあいだでは、値崩れしにくい物件への関心が高まっています。なかでも、希少性の高い立地に建ち、長期的に価値が維持されてきた「ヴィンテージマンション」は、居住用としてだけでなく「資産としての安定性」でも評価されているようです。そこで今回、株式会社リビタが、都心の100平米を超える住まいを提供する『R100 tokyo』会員に行ったアンケート調査から、「住んでみたい東京都心のヴィンテー