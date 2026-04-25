お笑いコンビの「丸亀じゃんご」の安場泰介（36）とお笑いコンビ「爛々（らんらん）」の萌々（28）が25日までにそれぞれのX（旧ツイッター）を更新。結婚したことを発表した。2人は連名の文書を投稿。「この度、丸亀じゃんご安場と爛々萌々は結婚の運びとなりました」と発表した。「これからは芸能の精進はもちろん、日々の散髪、日々の命の燃焼を怠らず、幸せな家庭を築いていきたいと思います」とそれぞれの芸風になぞらえ