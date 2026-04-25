お笑いコンビの「丸亀じゃんご」の安場泰介（36）とお笑いコンビ「爛々（らんらん）」の萌々（28）が25日までにそれぞれのX（旧ツイッター）を更新。結婚したことを発表した。

2人は連名の文書を投稿。「この度、丸亀じゃんご安場と爛々萌々は結婚の運びとなりました」と発表した。「これからは芸能の精進はもちろん、日々の散髪、日々の命の燃焼を怠らず、幸せな家庭を築いていきたいと思います」とそれぞれの芸風になぞらえながら抱負をつづった。

「未熟な2人ではございますが、今後もご指導、ご鞭撻、ご支援を頂けますと幸いです。きに、おーきに」と呼びかけた。

安場は「【ご報告】この度、36歳角切り、結婚しました！」と報告。「最高の人生です！！一層気合い入れて頑張ります！」と喜びいっぱいにつづり、「今後とも丸亀じゃんご、そして爛々を宜しくお願いいたします！」と呼びかけた

萌々は「家庭だけは角ばらず丸く過ごします」と意気込み。「芸は変わらず燃やし続けるで これからも全力で生きる みんなきに！おおきにやでー！！愛やで」とつづった。

2人は大阪・よしもと漫才劇場に所属。丸亀じゃんごは2019年にNHK上方漫才コンテストで初優勝にして準優勝。爛々は22年に「女芸人No.1決定戦THE W」の決勝に進出し、23年にはNHK上方漫才コンテストで準優勝するなど、それぞれ漫才で活躍している。

安場の相方の北村敏輝は「さすがにめでたい。心からのおめでとうを」と祝福。お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎は「とても素敵な粉モン婚！」と大阪の芸人同士の結婚を祝った。ファンからは「おめでとうございます」「見るからにこの夫婦HAPPYすぎてえぐい」「お幸せに」などの声が寄せられた。