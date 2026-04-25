岡山戦で71日ぶりに復帰したG大阪の宇佐美貴史ガンバ大阪のエース宇佐美貴史が71日ぶりにピッチへ帰ってきた。セレッソ大阪との百年構想リーグ開幕戦で左足を負傷し、治療とリハビリにあてていた宇佐美は、4月19日のファジアーノ岡山戦で復帰。いきなり決めたアシストを含めて、AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝を控えるガンバに何をもたらすのか。（取材・文＝藤江直人）画竜点睛の思いを抱かずにはいられなかった。ドイ