TBSは25日、9月19日に開幕する愛知・名古屋アジア大会のTBSアスリートアンバサダーに柔道五輪金メダリストの角田夏実さん（33）、競泳のロンドン五輪銀メダリストの入江陵介氏（36）、元バレーボール女子日本代表の木村沙織さん（39）が就任したことを発表した。日本での開催は1994年の広島大会以来32年ぶりで、大会の模様は同局で連日生放送される。2023年に中国・杭州大会の柔道女子48キロ級で金メダルに輝いた角田さんは、