俳優・モデルの三吉彩花（29）さんが23日、映画『プラダを着た悪魔２』のジャパンプレミアに登場。ファッションポイントを語りました。映画は、一流ファッション誌のカリスマ編集長・ミランダのもとで奮闘するアシスタント・アンディの成長を描く『プラダを着た悪魔』の続編。三吉さんは、映画のプレミアムゲストとしてイベントに出席しました。前作について「自分の人生を初心に返らせてくれるような作品で、社会の中でどう生きて