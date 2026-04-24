グラビアアイドル・佐野なぎさが22日、自身のインスタグラムを更新。同日に発売された初の写真集「なぎさの初めて」（KADOKAWA）をアピールした。 【写真】どうやっても隠せないド迫力南国でほとばしる衝撃 写真集はインドネシア・バリで撮影。発売を知らせた2月のインスタグラムでは「夢の写真集だよーーー!! やったー!! 初めての海外ロケで、今までどこにも見せたことのない色々な私まで