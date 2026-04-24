◇プロ野球セ・リーグ 中日ーヤクルト（24日、バンテリンドーム）今季4試合目となる先発マウンドにあがった中日・柳裕也投手。粘投を続ける中、先制の援護点を受けるも、ヤクルトの反撃をしのぎきれず7回3失点で降板しました。初回には先頭打者を味方のエラーで背負うも、サンタナ選手を空振り三振。味方の好守備にも助けられ2アウト走者なしとするも、後続を打ち取り無失点としました。さらに2回には先頭からの連打を浴び無死1、2