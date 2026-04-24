東京・文京区の遊園地「東京ドームシティアトラクションズ」の遊戯機器で作業中の20代女性が死亡した事故を受け、東京ドームシティは24日、公式サイトを更新。「にじさんじ Spring Party 2026 in 東京ドームシティ アトラクションズ」について、今後の開催を中止すると伝えた。【写真】ブルーシートで閉鎖…消防車も駆けつけて騒然とする東京ドームシティ■報告文にじさんじ Spring Party 2026 in 東京ドームシティ アトラクショ