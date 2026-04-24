東京ドームシティ、にじさんじ“アトラクションズ”今後の開催中止【報告文あり】
東京・文京区の遊園地「東京ドームシティアトラクションズ」の遊戯機器で作業中の20代女性が死亡した事故を受け、東京ドームシティは24日、公式サイトを更新。「にじさんじ Spring Party 2026 in 東京ドームシティ アトラクションズ」について、今後の開催を中止すると伝えた。
【写真】ブルーシートで閉鎖…消防車も駆けつけて騒然とする東京ドームシティ
■報告文
にじさんじ Spring Party 2026 in 東京ドームシティ アトラクションズ開催中止のお知らせ
4月21日(火)に園内で発生した点検中の事故に伴い、東京ドームシティ アトラクションズで開催しておりました「にじさんじ Spring Party 2026 in 東京ドームシティ アトラクションズ」は、慎重に協議を重ねた結果、今後の開催を中止することとなりました。
【中止内容】
・コラボアトラクション、及びスタンプラリー
・コラボフード
・わんにゃくしょん！グリーティング
・オリジナルコラボグッズ販売(現地販売・&mall)
※5月24日(日)まで予定していた全ての内容
※&mallでのオリジナルコラボグッズ販売(前半分)は4月26日(日)23:59をもって終了
楽しみにしていただいた皆さまには多大なるご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません。
【払い戻し・ノベルティのお渡しについて】
すでにアトラクションズチケットカウンターでチケットをお買い求めいただいた方は、アトラクションズチケットカウンターにて払い戻しを行います。その際、ノベルティをお渡しいたします。
WEBの各プレイガイドでチケットをお買い求めいただいたお客様には、お買い求めいただいたプレイガイドより払い戻しいたします。各プレイガイドからのメールにてご確認ください。払い戻しが確認出来るメールをアトラクションズチケットカウンターにご提示いただければ、ノベルティをお渡しいたします。
・対応期間：2026年10月31日(土)まで
・備考：ノベルティは前半・後半のデザインからお選びいただけます。
【写真】ブルーシートで閉鎖…消防車も駆けつけて騒然とする東京ドームシティ
■報告文
にじさんじ Spring Party 2026 in 東京ドームシティ アトラクションズ開催中止のお知らせ
【中止内容】
・コラボアトラクション、及びスタンプラリー
・コラボフード
・わんにゃくしょん！グリーティング
・オリジナルコラボグッズ販売(現地販売・&mall)
※5月24日(日)まで予定していた全ての内容
※&mallでのオリジナルコラボグッズ販売(前半分)は4月26日(日)23:59をもって終了
楽しみにしていただいた皆さまには多大なるご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません。
【払い戻し・ノベルティのお渡しについて】
すでにアトラクションズチケットカウンターでチケットをお買い求めいただいた方は、アトラクションズチケットカウンターにて払い戻しを行います。その際、ノベルティをお渡しいたします。
WEBの各プレイガイドでチケットをお買い求めいただいたお客様には、お買い求めいただいたプレイガイドより払い戻しいたします。各プレイガイドからのメールにてご確認ください。払い戻しが確認出来るメールをアトラクションズチケットカウンターにご提示いただければ、ノベルティをお渡しいたします。
・対応期間：2026年10月31日(土)まで
・備考：ノベルティは前半・後半のデザインからお選びいただけます。