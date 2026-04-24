女子児童の体の変化についての学びを応援しようと、4月24日、ボランティアグループが高知市の小学校に教材を寄贈しました。高知市の第四小学校でおこなわれた寄贈式は、女性ボランティアグループ「国際ソロプチミスト高知」が女子児童が抱える「体の変化に伴う不安」を減らそうと衛生用品メーカー「ユニ・チャーム」と協力しておこなったものです。国際ソロプチミスト高知は高知市内の公立小学校に