阪神は２４日に甲子園で全体練習を行った。首位・ヤクルトに次いで２位につける猛虎軍は、２５日から広島との２連戦（甲子園）に臨む。この日は、先発として期待がかかるカーソン・ラグズデール投手（２７）が合流し、キャッチボールやトレーニングで調整。来日１年目の今季はファームで４試合に先発し、防御率２・２９をマークしていた。藤川球児監督（４５）も「元気そうに投げてるし、キャッチボールのボールも非常によく見