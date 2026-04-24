ドキュメンタリー映画『香港四徑大歩走（原題）』が、『フォー・トレイルズ 限界を超えてゆけ』の邦題で7月10日よりヒューマントラストシネマ渋谷、シネスイッチ銀座ほかにて全国順次公開されることが決定。あわせてキービジュアルと予告編、場面写真が公開された。 参考：“聴こえ方”の違う3人が手話で心を通わせていく香港映画『私たちの話し方』予告編公開 本作は、世界でもっとも過酷なトレ