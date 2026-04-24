ドキュメンタリー映画『香港四徑大歩走（原題）』が、『フォー・トレイルズ 限界を超えてゆけ』の邦題で7月10日よりヒューマントラストシネマ渋谷、シネスイッチ銀座ほかにて全国順次公開されることが決定。あわせてキービジュアルと予告編、場面写真が公開された。

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本作は、世界でもっとも過酷なトレイルランニング大会の一つといわれる「香港フォー・トレイルズ・ウルトラ・チャレンジ（HK4TUC）」に挑むランナーたちを追いかけたドキュメンタリー。山や森林の登山道や砂利道、林道といった自然の中の未舗装の道を走るトレイルランニングは、ランニングやアウトドアブームを背景に日本でも人気が高まっている。

HK4TUCは、香港にある4つのトレイル・コースを連続で走破し、72時間＝3日間という制限時間内にゴールしなければならないイベント。コースの全長は、東京～名古屋間に匹敵する298キロ、累積標高差は14,500mで、フルマラソン7回分、エベレスト登頂2回分に相当する。さらに、走行中の水や食料は自ら店などで調達せねばならず、起伏のある山道で有利になるポールや携帯音楽プレーヤーの使用は禁止といったルールが課せられる、体力的にも精神的にも過酷なイベントだ。本作では、HK4TUCに出走した18人のランナーたちの極限に挑む姿を、香港の大自然とあわせて映し出している。

監督を務めたのは、香港に生まれ育ったイギリス人監督のロビン・リー。『男たちの挽歌』シリーズや『グリーン・ディスティニー』などで知られるチョウ・ユンファが“すべての香港人が観るべき”と絶賛したことで話題を呼び、スポーツ愛好者のみならず一般の映画ファンにも支持され、15万人を動員するヒット作となった。第43回香港電影金像奨最優秀新人監督賞、第22回香港アジア映画祭観客賞、第31回香港映画批評家協会賞推薦電影、2025年香港監督協会賞審査員特別賞などを受賞している。

キービジュアルは、大自然のトレイルとそびえ立つ香港のビル群を背景に、ランナーたちの多種多様な表情が切り取られており、「レースじゃない。人生そのもの。」というキャッチコピーが添えられている。

映画『フォー・トレイルズ 限界を超えてゆけ』予告編 公開された予告編は、美しい日の出と、香港特有の高層ビル群のすぐ裏にそびえる壮大な山々の映像で幕を開ける。笑顔で子どもと走るランナーの姿や、暗闇の雨の中を泥だらけで進む姿、極限状態で歩みを進める姿などが映し出されている。

あわせて公開された場面写真には、香港の高層ビル群を見下ろす大自然の中を走る姿や、コンビニの床に座り込んでストレッチをする様子、地下鉄の座席でうなだれる姿などが切り取られている。

また、日本語字幕監修の鏑木毅からコメントも到着した。

鏑木毅（日本語字幕監修）コメント様々な背景を持つ挑戦者たち、成し遂げるには特別な才能など必要ない、岩をも穿つ意思の力と全ての苦難を受け入れる鷹揚な心。地獄の苦しみと絶望の淵を彷徨いながら家族や友人に支えられ葛藤の先に辿り着く感動のゴール。人間のエネルギーと可能性をこれほどシンプルに感じられる作品はないと思います。（文＝リアルサウンド編集部）