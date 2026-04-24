ホリプロステージのXが24日に更新され、規約違反に伴う会員資格の停止措置を執り行ったことを発表した。「【重要なお知らせ】規約違反に伴う会員資格の停止措置について」と題し、「この度、規約違反（営利目的の転売）が確認されたゴールド会員に対し、会員規約に基づき会員資格の喪失（退会）措置を執り行いましたことをご報告いたします」と発表した。「弊社では、作品を愛する皆様に適正な価格でチケットをお届けするた